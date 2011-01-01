Новости
В Орловской области не давали обезболивающее больным раком людям
Андрей Караулов обжалует решение о признании его клеветником председателя Орловского облсуда
В Орле прокуратуру попросили проверить обоснованность сумм в квитанциях за ОДН
Суд отменил приговор экс-начальнице орловского Сбербанка
06 февраля
05 февраля
22:00
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Новости компаний
Орловцев приглашают на бесплатный концерт Академического женского хора
20:05
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Общество
Орловцы соберут продукты для нуждающихся семей Дмитровского района
18:03
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Общество
ИФНС рассказала орловцам, как заявить льготу по имущественным налогам
16:11
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Общество
В Орле в детской областной больнице рассказали, как подготовить ребенка к детскому саду
14:08
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Общество
Орловцы могут принять участие в интерактивном проекте #ЧитаемОнегина
12:03
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Общество
В орловских школах уже начали прием документов будущих первоклассников
10:09
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Общество
Орловцы не спешат оформлять ОСАГО через Интернет – РСА
08:15
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Общество
В Ливнах на уход за цветниками и опиловку деревьев выделили 5 млн рублей
04:04
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Новости компаний
В Орле актеры театра им. Тургенева готовят спектакль «Памятник»
02:13
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Спорт
Орловские каратисты триумфально выступили на «Кубке Петра Великого»