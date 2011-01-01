Новости
«Интеграция контрэлиты – оптимальная форма ослабить компартию» Дмитрий Нечаев о скандале в орловском обкоме КПРФ
Орловская область получит 716 млн рублей на поддержку АПК
Председатель Орловского облсуда выиграл суд у Караулова
В Орле рядовые партийцы разочаровываются "в строительстве коммунизма"
01 февраля
22:03
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Общество
Орловцам предложили искать управу на нерадивые УК в Жилинспекции
21:38
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Общество
Вечерний дайджест новостей: «Магазинно» опять в Орле; достоинство Телегина и самосожжение в районной больнице
21:04
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Общество
Бабушке, выживающей в орловской глубинке на 6 680 руб в месяц, вызвалась помочь столичная пенсионерка
20:30
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Культура
Музей писателей-орловцев отмечает юбилей - 60 лет
20:02
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Общество
Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 76 млн рублей
19:29
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Политика
В Орловской области нашли 140 литров опасной "незамерзайки"
19:06
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Происшествия
Орловчанка купила фиктивную квартиру в Туле
18:33
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Общество
В Орловской области для водителей-лихачей установят еще 5 противотаранных устройств
18:03
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Общество
ГИБДД предлагает орловчанкам написать эссе на тему «Я автоледи»
17:40
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Общество
Потомский встретился с Берлом Лазаром. В одной фотографии
17:14
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Общество
Орловцы, зверски убившие паралитика, получили серьезные сроки
16:58
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Общество
В Орловской области приставы арестовали имущество на 177 млн рублей
16:41
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Политика
Минтранс РФ проведет в Орле международную конференцию
16:31
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Аналитика
Рейтинг электронных СМИ. Январь
16:02
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Общество
Орловщине дополнительно выделили 39,4 млн. рублей на компенсацию взносов за капремонт
15:28
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Политика
«Интеграция контрэлиты – оптимальная форма ослабить компартию» Дмитрий Нечаев о скандале в орловском обкоме КПРФ
15:03
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Общество
Родители орловских школьников попробуют сдать ЕГЭ
14:31
Комментарии ({num})
Общество
Вадим Потомский оказался в хвосте «Народного рейтинга губернаторов»
14:05
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Общество
Усиков попросил чиновников Орла не заниматься самопиаром по части озеленения города
13:36
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Спорт
ФК "Орел"оштрафовали на 600 тыс. рублей за неучастие в соревнованиях
13:02
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Общество
В Орле прокуратура выявит свалки в ходе рейдовых мероприятий
12:33
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Происшествия
Следователи не нашли состава преступления в истории со вспыхнувшим мужчиной в ливенской больнице
12:02
Комментарии ({num})
Экономика
Орловская область получит 716 млн рублей на поддержку АПК
11:20
Комментарии ({num})
Происшествия
В Орловской области нашли труп мужчины, который месяц пролежал в сугробе
11:15
Комментарии ({num})
Общество
Председатель Орловского облсуда выиграл суд у Караулова
11:02
Комментарии ({num})
Политика
В Орле рядовые партийцы разочаровываются "в строительстве коммунизма"
10:22
Комментарии ({num})
Общество
Болховский район потрясла бешеная овца
10:03
Комментарии ({num})
Происшествия
В Орле "двенашка" протаранила Mercedes: водитель ВАЗа пострадал
09:34
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Общество
Расстановка приборов фотофиксации нарушений ПДД в Орловской области
09:03
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Общество
Орловские торговые точки прошли проверку «Магаззино»
08:15
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Общество
В Орловской области неработающие пенсионеры станут получать повышенную пенсию с 1 февраля
06:01
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Общество
Орловцев ждет мороз и снег
02:27
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Спорт
Орловская моржиха привезла из Беларуси три медали
00:32
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Новости компаний
В Орле состоится встреча с автором книги «Я победила рак!» Еленой Чижминой
31 января
23:04
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Общество
Встреча с полицейскими заставила орловских водителей погасить неоплаченные штрафы
22:00
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Голосования
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21:44
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Общество
Вечерний дайджест новостей: кинутые дольщики, Потомский-оптимист и опять карантин
21:14
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Общество
В Орле на ярмарке выходного дня торговали сомнительными яблоками
20:31
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Происшествия
Прохожие помогли поймать лже-гадалку, выманившую у орловца 5 тысяч рублей
20:11
Комментарии ({num})
Общество
Орловские рыбаки попробуют поймать самую большую рыбу
19:41
Комментарии ({num})
Общество
Орловские спасатели проверили свою готовность к весеннему паводку
19:11
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Общество
Орловцы стали меньше умирать
18:35
Комментарии ({num})
Общество
На уборку орловских парков и скверов выделили более 8 млн. рублей
18:12
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Общество
Орловский СК будет сотрудничать с «Бессмертным полком»
17:29
Комментарии ({num})
Экономика
Орловская область получит 60 млн рублей на поддержку предпринимателей
17:01
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Общество
В Орле в микрорайоне №13 власти отдают землю под многоэтажки
16:28
Комментарии ({num})
Общество
Погорельцев из Долгого заселили в новый дом
16:01
Комментарии ({num})
Общество
В орловском спорттехникуме ожидают открытие манежа в начале марта
15:33
Комментарии ({num})
Общество
ФОТОФАКТ: В Орле служебные авто продолжают парковаться под запрещающим знаком
15:05
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Общество
АИЖК Орловской области в четвертый раз сдвинуло сроки сдачи дома на Панчука
14:35
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Происшествия
В Орловской области при пожаре погибли два человека
14:15
Комментарии ({num})
Происшествия
В Орле опять арестовали немаркированные шубы на 3 млн рублей
13:34
Комментарии ({num})
Общество
Вадим Потомский после осмотра «Титаника» остался на оптимистичной волне
13:12
Комментарии ({num})
Общество
Орловские прокуроры инициировали 15 уголовных дел по обращениям жителей
12:43
Комментарии ({num})
Происшествия
Орловчанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, полагая, что деньги просит ее начальник
12:19
Комментарии ({num})
Общество
Орловщина заняла достойные места в рейтинге «Кому доступно высшее образование в России»
11:33
Комментарии ({num})
Происшествия
Под Орлом столкнулись две "девяносто девятые"
11:17
Комментарии ({num})
Общество
Орловская Спецавтобаза накопила 4 млн рублей долгов за бензин
11:02
Комментарии ({num})
Происшествия
В Орле под колеса автомобиля попала семилетняя девочка
10:44
Комментарии ({num})
Общество
На ремонт освещения в сквере Ермолова потратят 400 тыс. рублей
10:37
Комментарии ({num})
Общество
ФАС приостановила торги по продаже бульдозеров «Дормаша»
10:03
Комментарии ({num})
Общество
На директора орловской компании «Пищевик» завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
09:32
Комментарии ({num})
Происшествия
В Орловской области из-за выбежавшей на дорогу собаки столкнулись два большегруза
09:03
Комментарии ({num})
Происшествия
Под Орлом спасатели помогли отбуксировать застрявшую в снегу фуру
08:15
Комментарии ({num})
Общество
Средняя зарплата орловских медиков отличается от данных официальной статистики
06:02
Комментарии ({num})
Общество
В Орле по-прежнему держатся морозы
02:11
Комментарии ({num})
Общество
В Орловской области еще 67 ветеранов и члены их семей не получили квартиру
00:49
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Спорт
В Орле пройдет юбилейный Чемпионат ЦФО по грепплингу