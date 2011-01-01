Новости
С инсультом был госпитализирован орловский митрополит Антоний
В МЧС отчитались о полной ликвидации пожара в «Атолле»
Вспыхнул Атолл. Что известно?
В Орле горит ТЦ «Атолл»
09 января
22:12
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Общество
Вечерний дайджест новостей: «Атолл» - всё? Панфилов с вещами на выход и Орёл замело
21:03
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Культура
Рождество Христово в Орле запечатлели с квадрокоптера. Видео
20:04
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Происшествия
ГИБДД просит орловских водителей помогать друг другу в морозы
19:34
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Общество
В подвижном пункте МЧС согрели 28 водителей
19:04
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Спорт
Шелест заявил, что готов остаться с ФК «Орёл» даже в случае вылета в любительскую лигу
18:33
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Происшествия
Под Орлом подросток угнал «Ниву». Авто нашли в кювете
18:01
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Общество
В Орловской области появилось еще одно казенное учреждение
17:29
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Общество
В новогодние каникулы в орловском перинатальном центре появились на свет 40 малышей
17:00
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Общество
Арестованные бульдозеры орловского «Дормаша» выставили на торги
16:33
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Общество
В Орле по делу братьев Будаговых допросят «секретных свидетелей»
16:01
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Общество
Юрий Волченков возглавил «Орелэнерго»
15:31
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Общество
За первую неделю января в Орле выпала половина месячной нормы осадков
15:01
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ЖКХ
Жилинспекция: орловские муниципалитеты уходят от ответственности за брошенные УК многоэтажки
14:44
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Общество
Усталов назвал причину сокращения, которую озвучил Панфилов, инсинуацией
14:12
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Общество
С 1 января усилилась защита прав дольщиков многоквартирных домов
13:25
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Общество
Панфилов: Моё увольнение - это продолжение с историей кражи тиража "Красной строки"
13:03
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Общество
Достовалов повел технику во дворы и на окраины Орла
12:34
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Общество
Орловцы жалуются на неубранные от снега микрорайоны
12:04
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Общество
Орловчанку, «затаившую обиду» и огревшую топором своего бойфренда, приговорили к 6 годам колонии
11:33
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Общество
С инсультом был госпитализирован орловский митрополит Антоний
11:07
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Общество
В МЧС отчитались о полной ликвидации пожара в «Атолле»
11:01
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Происшествия
В Орле на улице Поселковой пассажирский ПАЗ столкнулся с легковушкой
10:29
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Происшествия
Под Орлом Chery протаранила попутную Kia: пострадала 6-летняя девочка
10:05
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Происшествия
Пожар в ТЦ «Атолл» сняли с квадрокоптера
09:54
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Происшествия
МЧС определило предварительную причину возгорания в ТЦ "Атолл"
09:34
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Происшествия
Расстановка радаров ГИБДД на орловских дорогах 9 января
09:04
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Происшествия
Пожар в Атолле. Фоторепортаж
08:12
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Общество
Опрос «ОН»: Понравилось ли вам праздничное украшение Орла?
04:11
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Спорт
В Орел съедутся звезды студенческого баскетбола
02:22
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Общество
Рождество в Орле прошло без ЧП — УМВД
08 января
23:24
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Общество
СМИ: Из «Атолла» «спасли» золото семьи депутата Потёмкина
22:33
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Общество
Орловские ДПСники помогли замерзшему «экипажу» эвакуатора
21:24
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Происшествия
Вспыхнул Атолл. Что известно?
20:16
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Общество
В Liza Alert сообщили о гибели ливенского пенсионера
19:52
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Происшествия
В Орле горит ТЦ «Атолл»
18:12
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Общество
Сотрудники МЧС в Рождественскую ночь кормили орловцев кашей
16:21
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Экономика
В Орловской области на инфраструктуру направят более 400 млн рублей
14:08
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Происшествия
В Орле в ДТП с участием маршрутки пострадал один человек
12:33
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Общество
В КСП отметили снижение качества соцподдержки малоимущих орловцев
10:33
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Общество
В Орловской области нашли около 300 нарушений в сфере безопасности зерна
08:23
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Новости компаний
В орловской филармонии состоятся рождественские концерты
04:29
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Общество
На орловца возбудили дело за хранение в сарае марихуаны
02:27
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Общество
«Отрадаагроинвест» оштрафовали за неисполнение требований Россельхознадзора