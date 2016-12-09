Новости
Орловца Аркадия Узловского, погибшего при крушении ТУ- 154, похоронят 17 января
В правительстве Орловской области предложили установить лимит поездок по ЕСПБ
В Орле «автовокзальному делу» придали статус «особо важного»
«Кусок кометы из созвездия Зла» В Орле завершается судебное следствие по делу Сергея Будагова
16 января
18:02
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Происшествия
В Орле массово продают «незамерзайку» со смертельным метанолом
17:43
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Общество
Орёл оказался в середине «Рейтинга холодца»
17:30
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Политика
В рейтинге «Медиалогии» Потомский по итогам года оказался на 12 строчке с конца
17:07
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Общество
В 2016 году в некоторых селах появился газ, водопровод, спортивные и детские площадки
16:44
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Происшествия
Похитителям невесты в Болховском районе потребовалась психиатрическая экспертиза
16:16
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Происшествия
Орловский студент Владислав Балаж совершил самоубийство - следственный комитет
16:03
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Общество
По факту гибели новорожденных в орловском перинатальном центре назначено еще десять экспертиз
15:43
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Происшествия
Дело об убийстве Уварова и Соболева приостановлено
15:25
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Происшествия
Под Орлом юный водитель спровоцировал погоню со стрельбой
15:03
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Общество
В Орле для желающих окунуться в крещенскую купель будут работать теплые раздевалки
14:29
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Происшествия
В Орловской области за выходные спасатели вызволили из снежного плена 35 автомобилей
14:05
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Общество
«Орелтранссигнал» закупит приборы фотофиксации нарушений ПДД
13:30
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Происшествия
В Ливнах собутыльники убили своего товарища, расчленили тело и сожгли
13:02
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Происшествия
В Орловской области разыскивают экс-директора школы, подозреваемую в растрате крупной суммы
12:41
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Общество
Глава Дмитровского района попросил помочь в ремонте аварийной школы
12:01
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Происшествия
В Орле 20-летний водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина
11:31
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Общество
Орловщина вступит в федеральную программу по строительству новых школ в 2018 году
11:07
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Общество
Орловца Аркадия Узловского, погибшего при крушении ТУ- 154, похоронят 17 января
10:55
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Происшествия
Под Орлом ВАЗ столкнулся с машиной «Дорожной службы»: пострадал 2-летний ребенок
10:31
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Происшествия
Потомский: Главное - не допустить, чтобы на трассе застряла скорая помощь или автобус с детьми
10:15
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Происшествия
Под Орлом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: погибли женщина и ребенок
09:59
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Общество
В Орле за вчерашний день выпало 8 мм осадков
09:32
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Происшествия
Убойный пункт в Должанском районе оштрафовали на 20 000 рублей
09:01
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Общество
Орловские автолюбители могут заключить договор ОСАГО и в электронном виде
08:43
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Общество
Орловские управляющие компании обзаведутся снегоуборщиками
08:15
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Происшествия
В Орле осудили инспектора, скрывшего преступление в отношении ребенка
04:07
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Общество
Сегодня в Орел вернется морозная погода
02:03
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Спорт
В Орле на соревнованиях по силовому экстриму будут поднимать легковушку и тянуть грузовик
15 января
22:02
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Новости компаний
В Орле четыре художника откроют выставку «Письма Ван Гогу»
20:04
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Культура
В Орле театр им. Тургенева готовит спектакль «Первая Любовь»
18:08
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Общество
Орловские православные приняли международную эстафету #Колядка2017. Видео
16:05
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Общество
В Орле в микрорайоне «Зареченский» жители самостоятельно вышли на уборку снега
14:03
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Происшествия
В Орловской области будут судить мужчину, изнасиловавшего малолетнюю падчерицу
12:02
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Общество
Суд продлил конкурсное производство в орловской "Пассажирской транспортной компании"
11:04
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Общество
В Орловской области на борьбу со снегом вышли 76 машин
10:00
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Общество
Орловский следователь стал начальником СКР по Тамбовской области
08:12
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Общество
Орловские зубры отправятся в нацпарк «Смоленское поозерье»
04:45
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Культура
Солист орловского ансамбля «Славица» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
02:11
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Спорт
В Орле пройдет XХ междугородний турнир по боксу памяти Плахова