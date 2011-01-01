Новости
Депутаты отложили назначение Виталия Рыбакова вице-губернатором Орловской области
Орловцы массово жалуются на завышенную сумму в квитанциях за ОДН
Ушел в отставку руководитель областного департамента ЖКХ Константин Павлов
В Орле улицу могут назвать в честь погибшего в авиакастрофе Аркадия Узловского
30 января
02:02
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Культура
Для юных дарований Орловщины пройдет конкурс солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»
00:30
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Общество
Орловцам на вопросы по части ГИБДД ответит телефонный автоинформатор
29 января
22:04
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Культура
Орловский музей к 200-летию Тургенева объявил всероссийский литературный конкурс
20:05
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Общество
Начальник УФСИН по Орловской области ответит на вопросы жителей
18:03
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Общество
Автовладельцам Орловской области предложили заключить договор ОСАГО онлайн
16:03
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Происшествия
Под Орлом в пожаре погибла пенсионерка
14:04
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Политика
Из-за участившихся смертельных ДТП орловские автоинспекторы проводят рейды по "встречке"
12:05
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Общество
В Орле на зимнюю и летнюю уборку набережных власти выделили 8,5 млн рублей
10:02
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Происшествия
Сотрудники орловского МЧС спасли из снежного плена восемь человек
08:20
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Общество
В Орле большинство работодателей вышли «из тени»
04:08
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Общество
Расстановка приборов фотофиксации на орловских трассах на 29 января
02:02
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Спорт
В начале февраля начнет работу комиссия по допуску орловцев к «Лыжне России – 2017»
00:30
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Общество
В минувшем году Россельхознадзор Орловской области пресек реализацию более 70 тыс. тонн зерна без деклараций