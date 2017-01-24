Новости
Ушел в отставку руководитель областного департамента ЖКХ Константин Павлов
В Ливнах 16-летняя школьница выбросилась с четвертого этажа
Уволившийся из орловского Россельхознадзора Евгений Дубровин вернулся в управление
«На пороге инфекционных заболеваний». Аукцион на стирку больничного белья может обернуться для Орловской области катастрофой
26 января
13:45
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Общество
Управление государственной жилищной инспекции Орловской области возглавил Анатолий Гаращенко
13:36
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Общество
Ушел в отставку руководитель областного департамента ЖКХ Константин Павлов
13:04
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Общество
В Орле чиновники предложили штрафовать автохамов за парковку на газонах от 1000 до 5000 рублей
12:32
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Общество
В Болховском доме-интернате разразился скандал из-за платы за содержание
12:02
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Общество
В Орле депутаты посчитали завышенным требование ремонтировать фасады зданий каждые 3 года
11:35
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Общество
В Орле два помещения по Гостиной,3 продадут со скидкой в 50%
11:02
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Происшествия
Под Орлом "Лада Приора" протаранила два автомобиля
10:30
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Общество
В Орле улицу могут назвать в честь погибшего в авиакастрофе Аркадия Узловского
10:05
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Общество
Проблему второй смены в школах Орловской области решат строительством пристроек и корпусов
09:33
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Общество
Жителям поселка Хомутово вернули возможность регистрировать брак и новорожденных
09:03
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Общество
Департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию с "грязным бельем" орловских больниц
08:40
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Происшествия
Жителя орловской глубинки оштрафовали якобы за самовольный захват участка
08:15
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Общество
В ГИБДД Орловской области выберут лучшего водителя региона
06:02
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Общество
26 января орловцев ждет мороз и солнце
02:12
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Общество
Школьников из Орловского района на ипподроме покатали на санях
00:30
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Общество
Под Орлом ленивому осужденному незаконно облегчили условия труда
25 января
23:10
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Культура
В Орле откроется выставка «Времен связующая нить», а после ярмарка
22:00
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Общество
Вечерний дайджест новостей: провальное повышение; суицидница из Ливен и буддийские мудры решат орловские проблемы
21:05
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Общество
В Орле более 32 тысяч студентов отметили свой праздник
20:04
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Общество
В Ливнах установят топиарные фигуры поскромнее орловских
19:01
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Общество
В двух районах Орловской области из-за АЧС ограничили охоту
18:37
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Общество
Нашли родственников орловского пилота, подбитого фашистами на Кубани
18:01
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Происшествия
Орловские платные клиники предоставляли некачественные услуги своим клиентам
17:30
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Экономика
В Орле треть налогов, более 5 млрд рублей, собрали с работающих граждан
17:01
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Общество
Библиотека им. Пушкина в Орле срочно ищет место для переселения
16:33
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Общество
Орловцам бесплатно предложили гектар земли на Дальнем Востоке
16:04
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Политика
Леонид Музалевский обменялся опытом с брянскими коллегами
15:33
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Происшествия
В Орле могут снести веранду кафе «Офсайд»
15:05
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Общество
Орловские коммунальщики всю ночь боролись с последствиями снегопада
14:32
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Экономика
В Орловской области наметилось снижение цен на рынке жилья
14:03
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Происшествия
В Ливнах «семерка» сбила 58-летнего пешехода
13:42
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Общество
ФОТОФАКТ. В Орле на улице Московской снег не убирали с прошлого года
13:25
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Происшествия
Следственный комитет заинтересовался историей о переселении орловского инвалида в неприспособленное жилье
12:55
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Общество
В Орле включат освещение у тубдиспансера после появления в сети устрашающего видео с регистратора
12:33
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Общество
Орловщина попала в лидеры рейтинга регионов с самой высокой смертностью от рака
12:04
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Общество
Вадим Соколов возглавит редколлегию издательского проекта "Библиотека семейного чтения"
11:45
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Общество
В Орловской области мучителям и убийцам инвалида дали 33 года на двоих
11:20
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Происшествия
В Ливнах 16-летняя школьница выбросилась с четвертого этажа
11:00
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Общество
Вадим Потомский заинтересовался языком жестов последователей буддизма и индуизма
10:32
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Культура
В Орловской области создадут каталог культурного наследия в 3D формате
10:01
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Происшествия
В Орле на опасном переходе у ОРЛЭКСа иномарка сбила пенсионера
09:35
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Экономика
Федеральный центр выделит Орловской области 211,7 млн рублей на строительство сельских дорог
09:10
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Общество
Уволившийся из орловского Россельхознадзора Евгений Дубровин вернулся в управление
08:40
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Общество
В Орле ребенок-инвалид из-за халатности чиновников не может выйти на улицу
08:20
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Общество
В Орле в квартире ветерана войны и труда отключили газ
06:00
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Общество
Сегодня в Орле ожидается снег и мороз
02:20
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Спорт
Орловец Евгений Харин стал бронзовым призером первенства ЦФО по легкой атлетике
00:30
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Спорт
Звезды студенческого баскетбола проведут мастер-класс для орловских школьников