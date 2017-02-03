Новости
В Орловской области не давали обезболивающее больным раком людям
Андрей Караулов обжалует решение о признании его клеветником председателя Орловского облсуда
В Орле прокуратуру попросили проверить обоснованность сумм в квитанциях за ОДН
Суд отменил приговор экс-начальнице орловского Сбербанка
04 февраля
02:23
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Спорт
В Орле пройдет открытое Первенство города по вольной борьбе
00:38
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Культура
Орловский хор одержал несколько побед на международном музыкальном конкурсе
03 февраля
23:05
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Общество
В Орловском районе работу тепловиков будет контролировать спецкомиссия
22:11
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Общество
В Орле оперативники задержали очередного закладчика "солей"
21:02
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Общество
Орловские полицейские начнут охоту на пешеходов-нарушителей и непропускающих их водителей
20:37
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Общество
Вечерний дайджест новостей: Избитый на Орловщине Молочко; обойдетесь без обезболивающего, кто еще клеветник
20:04
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Спорт
ФК "Орел" могут оставить без любительской лиги
19:04
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Голосования
Из-за ремонта в расписание пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД в феврале внесены корректировки
18:30
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Голосования
«Ростелеком» инвестировал в Орловскую область порядка 300 миллионов рублей в 2016 году
18:03
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Общество
В Орловской области 302 ребенка обрели семью
17:57
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Политика
Иконников назвал решение о повышении пенсионного возраста «контрпродуктивной мерой»
17:30
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Общество
Орловские врачи смогут самостоятельно лечить у детей лейкоз и другую онкологию
17:04
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Общество
В орловских школах с понедельника возобновятся занятия
16:32
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Общество
«Зеленстрой» получил контракт на благоустройство орловских парков на 19,6 млн. рублей
16:09
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Культура
В «культурной стратегии» Ливен прописали возможность конфискации памятников
15:20
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Общество
В Орловской области не давали обезболивающее больным раком людям
15:08
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Общество
В Орловской области за год бензин подорожал почти на 3 рубля
14:33
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Общество
Орловская область получит 5,4 млн. рублей на оценку качества образования
14:00
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Общество
Орловская КСП за год выявила нарушений на 426 млн рублей
13:32
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Общество
Орловский Арбитражный суд ищет нового руководителя
13:01
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Общество
Андрей Караулов обжалует решение о признании его клеветником председателя Орловского облсуда
12:44
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Общество
В Орле ГИБДД выявила 11 опасных участков – там могут появиться светофоры. Список
12:13
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Политика
В Орле появится предвыборный штаб Навального
11:25
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Происшествия
В Орле на Московской Mazda сбила 61-летнего пенсионера
11:02
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Происшествия
В Орле во дворе на Трансмаше иномарка сбила женщину
10:41
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Происшествия
ФОТОФАКТ: В ЖД районе Орла ЗИЛ влетел в фуру
10:33
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Происшествия
В Орле экс-полицейский заплатит штраф 3 млн рублей за взятку, которую не успела взять
10:10
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Общество
В Орловско-Курском регионе МЖД проходят мероприятия экологической направленности
10:00
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Происшествия
В Орле на ведущего "Магаззино" напал сотрудник охраны гастронома
09:33
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Происшествия
Пропавшего в Орле пенсионера нашли мертвым
09:06
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Общество
В Орловской области за излишнюю навязчивость коллекторов будут штрафовать до 2 млн. рублей.
08:40
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Общество
Скрытые патрули ГИБДД будут штрафовать орловцев за разговоры по телефону
08:15
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Общество
В Орловском районе за год очередь на получение ветеранских субсидий сократилась на 8 человек
06:02
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Общество
Орловцев ждет пасмурная и холодная погода
04:14
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Спорт
В Орле не нашлось ни одного "снежного человека"
02:02
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Общество
В Орловском районе две пары-долгожители отметили золотую и бриллиантовую свадьбы
00:20
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Спорт
Баскетболисты ОрелГУ отправились в тур по Уралу